Manolo Mureddu è il nuovo assessore con deleghe ai Lavori pubblici e Ambiente del Comune di Carbonia. L'indicazione è arrivata dal gruppo politico "Carbonia Avanti" a poche ore dalle dimissioni di Stefano Mascia.

"Affronterò - spiega Mureddu sui social - questa nuova sfida, stimolante ma allo stesso tempo estremamente complessa per ovvi motivi legati alle pesanti (ereditate dal passato) ristrettezze nel bilancio comunale e alla generale condizione di crisi economico-sociale della nostra comunità (che ingenera fisiologico quanto diffuso malessere, sfiducia e disaffezione tra i cittadini), perseguendo i dettami del bene comune, con umiltà e identica passione a quella profusa nei tanti anni di costante impegno negli ambiti sindacale-sociale, giornalistico prima e politico poi, che mi ha permesso di maturare esperienza e consapevolezza".



Fonte: Ansa Sardegna

- SARDA NEWS -

