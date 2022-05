Comunali: Oristano, centrodestra sceglie vicesindaco uscente - Sardegna

E' completa da oggi a rosa dei candidati a sindaco di Oristano, unico capoluogo di Provincia in Sardegna chiamato al voto per le elezioni amministrative del 12 giugno. A cinque giorni dalla presentazione delle liste anche il centrodestra ha chiuso il cerchio delle trattative convergendo sul vicesindaco uscente, l'esponente dei Riformatori Massimiliano Sanna. L'intesa è stata raggiunta nella notte ma solo stamattina è arrivata l'ufficialità con il benestare della Lega e dei Popolari europei di Attilio Dedoni. Per il centrosinistra correrà invece Efisio Sanna, sostenuto anche da una lista civica che farà riferimento al Movimento 5 stelle. C'è un terzo candidato: Sergio Locci del Centro cattolico.

"Per la prima volta il centrodestra oristanese è unito, sono molto soddisfatto per l'obiettivo raggiunto", ha dichiarato all'ANSA il vicecoordinatore regionale di Forza Italia Emanuele Cera. "Ci atteniamo alla volontà delle altre forze politiche, anche se avremmo preferito una soluzione in discontinuità rispetto alla precedente consiliatura", ha detto invece il coordinatore della Lega in Sardegna Dario Giagoni. Fino all'ultimo è stata sul tavolo delle trattative l'opzione di candidare a sindaca Anita Pili, attuale assessora regionale all'Industria. Indicazione, secondo le indiscrezioni, direttamente attribuibile al presidente della Regione. Ma non condivisa da tutti gli attori in campo.



