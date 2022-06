Comunali: neosindaco Oristano, vinto con centrodestra compatto - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 14 GIU - "Non mi aspettavo un risultato così già al primo turno ma ci speravo, visto anche che siamo riusciti a compattare tutto il centrodestra". Così all'ANSA il neo sindaco di Oristano, Massimiliano Sanna, a capo di una coalizione di 7 liste (Riformatori, FdI, Udc, Sardegna 20Venti, Psd'Az, FI, Popolari europei Autonomisti sardi) che ha ottenuto 7.987 preferenze e una percentuale del 54,2% riuscendo così a evitare il ballottaggio nell'unico capoluogo di Provincia chiamato alle urne in Sardegna.

"Sono felice anche per come sono andati i partiti - aggiunge - ora sono certo che riusciremo a far bene per la città". La campagna elettorale non è stata semplice perché, spiega, "è stata concentrata in poco tempo, ma abbiamo cercato di arrivare dappertutto, incontrando i cittadini anche nelle frazioni e nelle borgate". Ora, confessa, "non vedo l'ora di iniziare a lavorare e raccogliere i frutti di quanto fatto nei cinque anni passati".

Esce sconfitto ma ugualmente soddisfatto il candidato del centrosinistra Efisio Sanna (Pd, Per Efisio Sanna Sindaco, Oristano democratica, Sinistra Futura, Movimento Oristano, Psi) che si è fermato a 5.295 preferenze con una percentuale del 35,9%. "Il risultato - commenta - è stato ottimo, se devo ragionare da un punto di vista personale, perché il centrosinistra non aveva mai raggiunto una percentuale del genere a Oristano. Il sindaco eletto perde voti rispetto ai partiti, io come persona li aumento". Adesso, incalza, "non bisogna fermarsi. Noi abbiamo un'idea diversa del governo della città, e questo lo faremo valere in ogni situazione con spirito costruttivo. Abbiamo idee, proposte e un progetto di città, cosa che non vediamo dall'altra parte". (ANSA).



