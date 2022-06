Comunali: in Sardegna affluenza definitiva al 56,3% - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 13 GIU - E' del 56,3% l'affluenza definitiva dopo la chiusura dei seggi in Sardegna per l'elezione dei sindaci e dei consiglieri comunali in 65 centri dell'Isola.

Un dato di sette punti percentuali in meno rispetto alle comunali di cinque anni fa.

A Oristano, unico capoluogo di provincia chiamato al voto, ha votato il 54,8% degli elettori (- 3%); a Selargius, altro centro con più di 15mila abitanti, l'affluenza è stata del 47,6% (-6,3%).

Le operazioni di scrutinio cominceranno alle ore 14. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna