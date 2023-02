Comunali: il 14 e 15 maggio si vota in 38 centri dell'Isola - Sardegna

(ANSA) - CAGLIARI, 24 FEB - Sono 38, sui 377 Comuni sardi (10,1%), i centri chiamati al voto per le amministrative 2023 che si terranno il 14 e 15 maggio.

Due i Comuni sopra i 15mila abitanti, dove è previsto l'eventuale turno di ballottaggio: Iglesias e Assemini.

Nella Città metropolitana di Cagliari si voterà anche a Decimomannu. In provincia di Nuoro 8 Comuni al voto: Galtellì, Irgoli, Jerzu, Macomer, Meana Sardo, Oliena, Sindia eTortolì.

In provincia di Oristano 11 Comuni: Ales, Boroneddu, Cabras, Milis, Modolo, Narbolia, Nughedu Santa Vittoria, Pompu, Simala, Soddì e Villa Verde.

In provincia di Sassari sono 6: Aglientu, Budoni, Cheremule, Chiaramonti, Palau e Sedini.

Nel Sud Sardegna, oltre a Iglesias si vota anche a Collinas, Donori, Fluminimaggiore, Furtei, Gesturi, Senorbì, Seui, Teulada, Villasimius e Villaspeciosa. (ANSA).



