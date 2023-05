Comunali: i 38 sindaci eletti nell'Isola - Sardegna

Sono 38 i sindaci eletti in Sardegna in questa tornata elettorale per le amministrative del 2023 dove erano chiamti al voto 39 comuni. Assemini. infatti, andrà al ballottaggio e il nome del nuovo primo cittadino si conoscerà solo alla fine dello scrutinio delle schede al secondo turno, fissato per l'11 e 12 giugno.

Solo tre le donne, mentre si può già affermare che sono 36 gli uomini visto che anche al ballottaggio non ci saranno donne a sfidarsi.

Tra gli eletti, Mauro Usai resta alla guida di Iglesias, Andrea Abis viene riconfermato a Cabras, Gianluca Dessì ritorna a governare Villasimius. A Macomer il sindaco è Riccardo Uda, a Tortolì Marcello Ladu, a Oliena Antioco Sebastiano Congiu, A Decimomannu la sindaca è Monica Cadeddu, Giovanni Maria Milia viene eletto a Modolo, Moreno Atzei a Pompu, Claudio Palmas a Villanova Truschedu, Salvatore Masia a Cheremule, Angelo Milia a Teulada, Serafino Mele a Boroneddu, Salvatore Carta a Sedini, Salvatore Bartolomeo Marras a Meana Sardo, Francesco Masci a Soddì e Giuseppe Francesco Manna a Palau. A Donori eletto Maurizio Meloni, a Fluminimaggiore Paolo Sanna, a Gesturi Emilio Serra, a Senorbì riconfermato Alessandro Pireddu e ad Ales riconfermato Francesco Mereu. A Villaspeciosa il sindaco è Gianluca Melis e Milis Monica Ortu. A Meana Sardo eletto Salvatore Bartolomeo Marras mentre a Sindia Francesco Scanu e a Nughedu Santa Vittoria Vanessa Corda.

Sono, invece, 11 i primi cittadini che avevano festeggiato la vittoria alla chiusura dei seggi, in quanto unici candidati e grazie al superamento del quorum del 40% dei votanti. Si tratta di Marco Demuro ad d Aglientu, Nicola Cau a Furtei, Francesco Sanna a Collinas, Carlo Lai a Jerzu, Fabio Moi a Seui, Luigi Pinna a Chiaramonti, Franco Solinas a Galtellì, Ignazio Porcu a Irgoli, Gian Giuseppe Vargiu a Narbolia, Sandro Marchi a Villa Verde e Gianmarco Atzei a Simala.



Fonte: Ansa Sardegna