Comunali: ex M5s avanti ad Assemini, si profila il ballottaggio - Sardegna

(ANSA) - ASSEMINI, 29 MAG - L'ex sindaco pentastellato di Assemini, Mario Puddu, è in vantaggio nello scrutinio delle schede per le comunali. Abbandonato il partito fondato da Beppe Grillo che lo portò ad essere il primo sindaco M5s della cittadina alle porte di Cagliari, oggi Puddu è sostenuto da liste di ispirazione centrista, la sua civica con i Riformatori, Udc e Sardegna 2020, che in Regione appoggiano la maggioranza centrodestra-sardista del governatore Solinas: quando sono state scrutinate ancora poche sezioni, è avanti con il 39,8% delle preferenze.

Seguono a ruota gli altri due sfidanti: Diego Corrias, 46 anni, sostenuto dall'alleanza Pd-M5s - laboratorio politico per le regionali del 2024 - Psi e dalla civica Assemini va avanti, è al 31,8%; il centrodestra (Fi, Fdi e Lega) con Niside Muscas si attesa sul 28,3%. Le percentuali risicate fra i tre sfidanti emerse in questa fase iniziale dello spoglio, fanno presagire un probabile turno di ballottaggio tra 15 giorni: in pole Mario Puddu con uno degli altri due aspiranti sindaci. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna