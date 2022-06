Comunali: Burchi verso riconferma a sindaco di Lanusei - Sardegna

(ANSA) - LANUSEI, 13 GIU - Manca solo l'ufficialità, ma Davide Burchi, avvocato di 44 anni, è stato riconfermato per il secondo mandato alla carica di sindaco di Lanusei.

La sua lista civica "Energia per Lanusei" ha preso il 51% dei voti - secondo dati non ancora ufficializzati dal Viminale - battendo di misura la lista "Progetto Comune per Lanusei" guidata da Marco Melis, già sindaco di Arzana, che si è fermata al 49%.

Uno spoglio al cardiopalma quello della cittadina ogliastrina, dove lo scarto tra Burchi e Melis è tra i 50 e i 60 voti e in alcuni momenti ha superato di poco i 10 voti. Ora si attende solo la conta finale.

"E' stata una sfida combattuta che mi rende ancora più soddisfatto del risultato - ha detto all'ANSA il neosindaco Burchi - Voglio ringraziare gli elettori e la mia squadra per questa rielezione in una città che non è solita riconfermare un sindaco per il secondo mandato: era successo solo una volta 20 anni fa e questo mi investe di una responsabilità ancora maggiore. Ci aspettano cinque anni di duro lavoro in una comunità provata dalla mancanza di servizi dello Stato e dalla crisi. Mi conforta il fatto che ora siamo forti dell'esperienza maturata, cosa che renderà il nostro lavoro più incisivo", ha concluso il sindaco di Lanusei. (ANSA).



