(ANSA) - ORISTANO, 13 GIU - Operazioni di scrutinio delle schede molto a rilento a Oristano, unico capoluogo di provincia chiamato al voto in Sardegna, ma i riscontri trasmessi dai rappresentanti di lista nei seggi confermano il vantaggio consolidato del candidato del centrodestra Massimiliano Sanna (Riformatori).

Secondo l'ultimo aggiornamento, si attesta al 53,1%. Molto indietro il candidato del centrosinistra sostenuto anche dal M5s, Efisio Sanna: è infatti accreditato del 39,7%, forse penalizzato dall'ottimo e inaspettato risultato di Sergio Locci (lista civica), sinora al 5,6%. Il quarto aspirante sindaco, Filippo Murgia (civica), è invece fermo all'1,2%. Stando così le cose, si profila una vittoria al primo turno di Massimiliano Sanna. Sul sito del Viminale, intanto, risultano scrutinate solo 3 sezioni su 36. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna

