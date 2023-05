Comunali: a Iglesias in vantaggio il centrosinistra allargato - Sardegna

(ANSA) - IGLESIAS, 29 MAG - Il centrosinistra, allargato a liste civiche che fanno capo ad Azione, Articolo 1, Socialisti, Fortza Paris ed ex Udc, è in vantaggio nella sfida delle comunali a Iglesias, uno dei sue comuni con più di 15mila abitanti (l'altro è Assemini) che rinnovano il sindaco e i consigli comunali in questa tornata elettorale in Sardegna che coinvolge in tutti 39 centri.

Al momento, con i dati che arrivano col contagocce sul portale del Viminale e quando è stato scrutinato oltre un terzo delle sezioni, il sindaco uscente Mauro Usai è avanti con il 70,2% delle preferenze. Segue, con il 23,4% il medico cardiologo Giuseppe Pes, sostenuto da quattro civiche con esponenti del M5s (che qui non trova l'accordo con il Pd), Riformatori, Lega, Udc, Forza Italia. Resta indietro, inchiodato al 6,2%, l'esponente di Fdi Luigi Biggio, 45 anni, consigliere comunale uscente ed ex assessore delle Politiche giovanili. (ANSA).



Fonte: Ansa Sardegna