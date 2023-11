Comunali a Cagliari, il Pd sbatte la porta in faccia a Massimo Zedda

Se Massimo Zedda vorrà tornare a palazzo Bacaredda dovrà passare dalle primarie. Oppure correre in solitudine sfidando un altro candidato del centrosinistra che, molto probabilmente stavolta sarà del Pd. La rottura tra Progressisti e dem sulle regionali riguarda anche Cagliari. Nel corso della riunione di qualche giorno fa in consiglio regionale il Pd avrebbe scoperto le carte con gli alleati. La candidata sarà la deputata del Movimento 5 Stelle ed ex sottosegretaria all’Economia Alessandra Todde. E a quel punto per il capoluogo il candidato sarà del Pd che ha già rinunciato nelle ultime tre competizioni cagliaritane (Zedda due volte e poi Ghirra). I nomi sono quelli del segretario regionale e consigliere regionale Piero Comandini, del segretario cittadino Guido Portoghese, del presidente dell’Autorità portuale Massimo Deiana, dei consiglieri Fabrizio Marcello e Camilla Soru e dell’ex consigliere Davide Carta. No dunque a Zedda che, dopo aver dato la disponibilità a correre per il capoluogo, avrebbe lasciato la riunione del centrosinistra scuro in volto.

L’ipotesi immediata ora è che i Progressisti, dopo lo strappo, decidano di impegnarsi alle prossime regionali per sostenere la candidatura di Renato Soru: Mister Tiscali è in rotta col Pd e potrebbe decidere di tentare la sfida per tornare in viale Trento. La mossa andrebbe così a indebolire il centrosinistra. Ma il Pd sembra ormai aver deciso. La candidata sarà la Todde che potrebbe inaugurare la campagna elettorale ad Armungia dove nacque Emilio Lussu, sfidando apertamente Solinas. Non ci sarà una lista della candidata presidentessa e il Movimento 5 Stelle dovrebbe presentare una lista con volti noti della sanità sarda. Un’eventuale rottura con Zedda non preoccupa più di tanto il Pd anche per Cagliari, anche alla luce delle difficoltà del centrodestra. La candidatura di Truzzu alle regionali perde quota e quindi la riconferma nel capoluogo, anche al tavolo nazionale, appare scontata. Ma l’attuale sindaco, ragionano i dem in via Emilia, sarà penalizzato dalla candidatura di Giuseppe Farris, già in campo alla guida di una lista civica e a caccia dei delusi dei 5 anni di governo di Truzzu in città nel centrodestra.