Il 17 marzo, a Nuxis, i Carabinieri della Stazione, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari per truffa un 48enne di Pontecorvo ma domiciliato a Crotone. L’uomo, nel mese di gennaio 2023, aveva pubblicato su un social network un’inserzione per la vendita di un mezzo agricolo, facendosi corrispondere da un 53enne di Nuxis l’importo di euro 2000, senza di fatto mai consegnare il bene.