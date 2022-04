Truffa on line. Ieri a Senorbì, i carabinieri, a conclusione di un’attività d’indagine scaturita da una querela presentata l’11 gennaio scorso da un ventottenne agricoltore del luogo, hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per truffa aggravata, un diciottenne di Locri, residente a Mammola, noto alle forze dell’ordine.

Il giovane, mediante artifici e raggiri, l’11 gennaio scorso, aveva incassato sul proprio conto corrente bancario la somma di 1000 euro versati dal querelante a titolo di acconto per l’acquisto di un autocarro Iveco Daily, promesso dal venditore mediante un annuncio sul sito internet subito.it, per un importo complessivo pari a 4 mila e 400 euro. L’autocarro non era poi mai stato consegnato e l’operazione non si era conclusa nonostante il versamento della caparra da parte dell’acquirente. Con gli accertamenti eseguiti sono stati raccolti inconfutabili elementi di colpevolezza a carico dell’uomo denunciato che è risultato essere l’intestatario del conto presso il quale il denaro è confluito.

