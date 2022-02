L’attività d’indagine posta in essere tramite il tracciamento bancario del flusso di denaro, ha permesso di acquisire chiari elementi di colpevolezza nei confronti dello straniero che, dopo aver pubblicato sul sito “ eurochibi.club ” l’annuncio di vendita di un televisore, con artifizi e raggiri si era fatto pagare la somma di 160 euro, quale corrispettivo per la vendita, senza però mai consegnare quanto pattuito, incassando il denaro e procedendo all’estinzione del conto corrente su cui la vittima aveva effettuato l’accredito dello sfortunato pagamento. Si tratta soltanto dell’ennesima conferma che contrattare alla cieca con sconosciuti nel mare infinito del web è foriero di atroci delusioni.

Ieri a Villacidro, dopo un’indagine scaturita a seguito della denuncia-querela presentata da un 23enne studente del luogo, i carabinieri della locale Stazione hanno deferito in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, per truffa aggravata, un 39enne ucraino residente a Napoli, disoccupato con precedenti denunce a carico.

