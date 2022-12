“Compra locale e spendi a Capoterra”: la nuova iniziativa per combattere la crisi

Un invito del sindaco Beniamino Garau che, soprattutto in questi giorni di festa caratterizzati anche dagli acquisti dei regali da mettere sotto l’albero per amici e familiari, a spendere nei negozi della cittadina.

“Il Natale è alle porte e l’amministrazione si prepara ad offrire a grandi e piccini un Natale 2022 ricco di eventi, incontri e musiche tra le strade della nostra città.

Sono stati anni duri – comunica Garau – quelli appena passati e ancora oggi le realtà imprenditoriali del nostro territorio e le nostre famiglie vengono messe a dura prova con il caro energia e con l’inflazione al 9% che ha determinato un notevole rialzo del costo della vita, eppure per questo Natale possiamo risentirci comunità e fare ognuno di noi la propria parte”.

La grave crisi che imperversa, infatti, ha messo in ginocchio intere famiglie e attività produttive che, con incassi quasi dimezzati e cifre astronomiche per il caro bollette, rende sempre più difficile far quadrare i conti a fine mese.

“Le festività natalizie saranno l’occasione per dimenticare l’online e acquistare nelle realtà produttive e commerciali del nostro territorio, dall’agroalimentare al vestiario sino ai prodotti di nicchia.

Comprare locale significa sostenere l’economia territoriale, sostenere le nostre famiglie e investire sul nostro futuro”.

Un invito, quindi a rinunciare a sconti e prezzi più vantaggiosi offerti soprattutto dalle grandi aziende online ma di comperare presso le realtà economiche del territorio.

“Io comprerò locale e diffonderò questo messaggio a tutti i concittadini e le concittadine affinché questo Natale 2022 diventi un Natale di Solidarietà”.