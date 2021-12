Originario di Gavoi, Francesco Sedda viene descritto dal sindaco di Bosa come una una persona perfettamente lucida: “Un viso dolce, sereno, consapevole, frutto dell’esperienza maturata attraverso due guerre mondiali”, racconta Casula. “Una vita di sacrifici e lavoro, una memoria di ferro, un matrimonio in tarda età e tanta, tanta voglia di raccontare la sua storia”.

“Saper invecchiare è capolavoro della sapienza e uno dei più difficili capitoli della grande arte di vivere”: con queste parole del filosofo svizzero dell’Ottocento Henri-Frédéric Amiel, Casula ha sintetizzato il pensiero della comunità per l’uomo che in molti conoscono come Tziu Franziscu.

Il sindaco dona la targa ricordo a Francesco Sedda

Fonte: Link Oristano

