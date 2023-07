Compie dieci anni di attività il Gruppo Melis Intermediazioni

In questo 2023 raggiungiamo il primo decennale della nascita del Gruppo Melis. Nel 2013 abbiamo ritenuto che il mercato della intermediazione e distribuzione assicurativa avrebbe vissuto un ulteriore importante cambiamento dopo quello che accadde nel 2006 con l’entrata in vigore del Codice delle Assicurazioni.

In quell’anno costituimmo nuove società di intermediazione e distribuzione assicurativa tra cui la Promeritum Insurance Broker srl. Intensificammo la nostra propensione plurimandataria stringendo rapporti di collaborazione con Imprese di Assicurazione di primissimo profilo nazionale e internazionale.

Nacque cosi il Gruppo Melis Intermediazioni.

In quell’anno eravamo particolarmente concentrati su Oristano e Provincia e Carloforte, ci sceglievano circa 15.000 clienti ed eravamo una squadra forte e coesa di 20 donne e uomini di età media molto bassa di cui alcuni alle prime armi con il settore assicurativo.

Questo decennio non è stato uno dei più facili per la nostra parte del mondo. C’è stato un acuirsi degli effetti della crisi economica del 2008 e del 2011. Abbiamo vissuto diversi scossoni politici e normativi. Abbiamo affrontato una pandemia e, quando sembrava che l’incubo fosse finito, ecco la guerra in Ucraina e una impennata dell’inflazione.

Nel settore assicurativo si è assistito a un irrigidimento del sistema normativo, un inasprimento della concorrenza in termini di prezzo e una forte aggressività dei canali alternativi.

In questo scenario il Gruppo Melis ha avviato, controintuitivamente, una azione di espansione a 360 gradi.

Abbiamo aperto 1 filiale a Cagliari, 2 a Quartu Sant’Elena, una a Nuoro, una a Olbia e tante altre in tutto il territorio Regionale.

Tante donne e tanti uomini si sono uniti a noi. Oggi siamo oltre 60 persone tra personale amministrativo e commerciale.

La nostra offerta si è ampliata attraverso l’instaurazione di nuovi rapporti di collaborazione con imprese di Assicurazione leaders nel mercato internazionale. Oggi rappresentiamo players come Groupama Assicurazioni, AXA Assicurazioni, Hdi Assicurazioni e, da ultimo proprio in questo 2023, Zurich Assicurazioni.

Abbiamo stretto rapporti anche con altri Players specialistici nella gestione dei rischi RC per i professionisti, per i medici e per la gestione del rischio Tutela Legale.

Il risultato di queste attività e investimenti è premiato dal numero di clienti che ci scelgono ogni giorno per la tutela dei rischi, gestione del risparmio e per la pianificazione del loro futuro. Oggi, siamo orgogliosi di tutelare e star al fianco di oltre 35.000 clienti.

Nel mentre che ci siamo occupati di crescere, non ci siamo dimenticati del nostro territorio. Sosteniamo in modo concreto diverse società e associazioni sportive, culturali, benefiche. Siamo al fianco di associazioni che aiutano persone “deboli” ad avere una vita migliore. Ci impegniamo ogni giorno, nel modo che possiamo, per supportare la nostra comunità.

Il Gruppo Melis, oggi tra i leaders della intermediazione assicurativa regionale, è la scelta giusta per chi ha il desiderio di gestire e pianificare al meglio la propria vita. Riusciamo a costruire soluzioni certe e sicure per tutte le esigenze, in modo sincero, trasparente e concreto.

Il Gruppo è anche la scelta giusta per tutti gli operatori del settore che vogliono proseguire il loro percorso professionale e imprenditoriale all’interno di una struttura forte, solida, giovane e che sta già lavorando sul prossimo decennio in modo concreto.