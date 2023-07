Compie 20 anni il festival di cultura popolare Cuncambias - Notizie

Cuncambias, il festival di cultura popolare ideato e organizzato da Antas Teatro tra strade e piazze di San Sperate, spegne 20 candeline. Un compleanno da celebrare con il consueto spirito di festa e comunità che da sempre anima i cinque giorni del festival tra chiacchierate, musica, libri, teatro per grandi e piccoli e momenti di incontro e convivialità.

Ogni sera, da mercoledì 26 a domenica 30 luglio, in programma un appuntamento di teatro per ragazzi, un incontro letterario e poi musica, danza e spettacolo con artisti noti e nomi emergenti, eventi in piazza e incontri più intimi e raccolti. Il tutto senza mai dimenticare l'amore per le storie di resistenza e il racconto della bellezza. Tra gli ospiti Chiara Effe, Gavino Murgia, Angus Bit, Francesco Abate, Lucido Sottile, David Anzalone, Rossana Copez, Lia Careddu, il performer torinese Puso.

Mercoledì la serata si aprirà alle 19.30 in piazza San Giovanni con il Teatro ragazzi, protagonista del primo appuntamento Antas Teatro con Stefano Farris e Raimonda Mercurio in "Rendez-vous comique". Alle 20.30 lo spazio Antas ospiterà "Bambini, cavalieri, armi e amori", incontro letterario con gli scrittori Maurizio Onnis e Nicolò Migheli condotto da Omar Onnis; alle 22 in piazza San Giovanni inaugurazione del festival con "A ruota libera!" presentata da Giacomo Casti con Maria Assunta Calvisi, Gilberto Collu, Chiara Effe, Omar Onnis, Elena Schirru, i ragazzi e le ragazze di Cuncambias accompagnato dal consueto appuntamento per Gopais e Gomais di Cuncambias; a seguire video di Ennio Madau e video intervento di Bruno Togliolini; durante la serata ci sarà un momento dedicato a Roberto Pillittu, Nino Nonnis e Francesco Nuti. In chiusura alle 23.15 allo Spazio Antas la cantautrice cagliaritana Chiara Effe in concerto accompagnata da Matteo Giacone.

Spettacoli e incontri proseguiranno fino a domenica 30.

L'ingresso a tutti gli appuntamenti è libero e gratuito.



Fonte: Ansa Sardegna