“Nessuno di loro ha esitato ad aderire al progetto ‘Arriora’ per trasferire queste competenze ed esperienze e metterle a disposizione del paese dove sono nati o dove hanno scelto di vivere”, conclude la candidata sindaca, che si presenta con il motto “Certezza nel presente per un futuro sereno”.

“La squadra che mi affianca è composta da persone molto capaci che hanno acquisito esperienze e professionalità sia in ambito locale, nazionale e anche all’estero”, scrive Irene Erdas, che in municipio ha fatto esperienza come assessore ai servizi sociali e alla pubblica istruzione. “Tra i candidati ci sono ingegneri, tecnici, esperti di turismo, marketing e comunicazione, operai, muratori, agrotecnici, esperti di energie rinnovabili, sindacalisti e docenti universitari. Persone che hanno lavorato in ambienti ad alta complessità, ottenendo risultati importanti, tangibili e certificati”.

La lista civica “Arriora”, che a Riola Sardo sostiene Irene Erdas per la carica di sindaco, ha presentato i candidati per le elezioni amministrative di ottobre.

Fonte: Link Oristano

- SARDA NEWS -

LEGGI TUTTE LE NOTIZIE DI OGGI



Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia.Sardanews.it - portale web informativo, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, autofinanziato e sostenuto dai banner pubblicitari che compaiono tra le notizie. Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser. Per info e segnalazioni scrivi a