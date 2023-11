Comparto unico per i dipendenti di Regione e Comuni, il 2 dicembre protesta a Cagliari

Oristano

In assemblea a Oristano i rappresentanti delle Rsu di tutta la Sardegna

Ad Oristano si riparla del contratto unico per i dipendenti della Regione e degli Enti locali. Oltre cento rappresentanti delle Rsu di tutta la Sardegna si sono ritrovati questa mattina nell’aula consiliare del Palazzo degli Scolopi per fare il punto sulla stato del comparto unico. L’obiettivo è l’unificazione del trattamento economico e giuridico dei dipendenti.

Negli ultimi due anni è aumentata la “migrazione” dai Comuni verso gli Enti regionali, una situazione che ha portato quasi alla paralisi soprattutto i piccoli centri.

“Oggi abbiamo riunito qui ad Oristano tutti i rappresentanti delle Rsu della Sardegna” ha spiegato Debora Golme, portavoce regionale del comparto Rsu e dipendente del Comune di San Teodoro. ”Dobbiamo decidere come muoverci con la legge del 2016. Siamo caduti in un silenzio totale da parte della Regione ma adesso ci siamo muovendo, perché tutti i Comuni hanno deliberato, attraverso i propri Consigli, l’istituzione del comparto unico. Oggi stiano costituendo un movimento spontaneo per il Comparto unico e andremo a manifestare il 2 dicembre a Cagliari, per fare sentire la nostra voce”.

Nel corso dell’incontro è stato messo in rilievo da tutti i presenti come il carico di lavoro nei Comuni sia aumentato ulteriormente e molti stiano rimanendo senza dipendenti, mettendo in crisi i servizi.