Compaesano morto per un malore improvviso in Germania, lutto a Serramanna

Serramanna in lutto per un compaesano deceduto a causa di un malore improvviso in Germania e la popolazione si mobilita per riportare Stefano Marongiu, 48 anni, a casa. Il sindaco Gabriele Littera: “Sono certo che tutti noi faremo la nostra parte per sostenere il rientro dalla Germania, stare vicino ai familiari, agli affetti, agli amici e che saremo in tanti a volerti salutare un’ultima volta qui, a Serramanna, che è stata ed è sempre rimasta la tua casa”. È giunta ieri la notizia della scomparsa di Stefano e in poche ore tutto il paese era a conoscenza del lutto. Nonostante da anni lavorasse oltre mare in una gelateria, a Serramanna tanti amici sempre lo aspettavano ogniqualvolta rientrava per le ferie. “Tutta la comunità piange una persona amata, un ragazzo solare, emigrato da tempo ma che ogni volta che tornava aveva un sorriso che era un inno alla vita.

Salutiamo tutti un altro giovane e gli chiediamo di portare i nostri saluti ai tanti cari che abbiamo altrove” ha espresso Littera.

Per riportare Stefano a casa è partita immediatamente una gara di solidarietà: presso l’esercizio commerciale di Marcella Limoncino sarà posizionato un salvadanaio per raccogliere i fondi donati a sostegno della causa.