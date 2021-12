Lanusei

Il Border Collie per anni era stato impegnato in missioni di soccorso in tutta l’Isola

Le squadre cinofile dei vigili del fuoco della Sardegna chiudono un anno duro con una brutta notizia: dopo una breve malattia, è morto Kiro, un Border Collie di sei anni che apparteneva alla componente regionale del corpo.

Assieme al suo conduttore, il capo reparto Filippo Orrù, Kiro era in servizio presso la sede distaccata di Lanusei, da dove in più occasioni era partito per operazioni di ricerca e soccorso in tutta la Sardegna.

In un messaggio, i vigili del fuoco isolani hanno ringraziato il collega a quattro zampe per l’intensa anche se breve attività di soccorso, resa con dedizione e incondizionata fedeltà, e hanno auguraro a Kiro un buon ponte dell’arcobaleno.