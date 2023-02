Comitato sicurezza: via libera per Sa Carrela a Santu Lussurgiu

Oristano

Oggi la riunione finale in Prefettura

Via libera definitivo per Sa Carrela ‘e Nanti: oggi in Prefettura a Oristano il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica si è riunito per un ultimo aggiornamento sulle misure a tutela di spettatori, cavalieri e cavalli a Santu Lussurgiu nelle tre giornata della corsa, il 19, 20 e 21 febbraio.

Assieme al prefetto Fabrizio Stelo e al sindaco di Santu Lussurgiu Diego Loi, hanno partecipato all’incontro i vertici territoriali delle forze di polizia, il comandate dei vigili del fuoco, il dirigente della polizia stradale e un rappresentante della polizia locale.

A conclusione della riunione, il prefetto ha disposto la pianificazione di servizi di controllo mirati, anche per la circolazione stradale, in modo da garantire un traffico ordinato specie nelle ore di maggiore afflusso del pubblico, che – nelle giornate di domenica e martedì – coincidono con lo svolgimento della Sartiglia.

“La concomitanza delle due feste così sentite impone un grande sforzo”, ha detto Fabrizio Stelo, esprimendo “grande soddisfazione per il lavoro svolto in sinergia e pieno spirito collaborativo. L’obiettivo è quello di offrire al pubblico che affollerà le strade lussurgesi una festa in piena sicurezza”.

“Con emozione ed entusiasmo vedo ripartire anche questa tradizionale e suggestiva manifestazione della tradizione popolare sarda”, ha detto ancora il prefetto, con un richiamo “all’alto senso di responsabilità di tutti, perché la Carrela riviva nel suo massimo splendore e sia una vera festa per tutta la comunità”.

Martedì, 14 febbraio 2023