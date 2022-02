Oristano

Criticata la scelta della Asl di ricorrere ai medici in affitto

“Consideriamo il ricorso esclusivo ai medici in affitto per la copertura dei turni del Pronto Soccorso di Oristano, illegittimo e pericoloso perchè espone a seri rischi i pazienti che arrivano al presidio specie in codice rosso o giallo”. La denuncia arriva dal Comitato per la difesa del diritto alla salute della Provincia di Oristano, all’indomani della decisione adottata dal direttore generale della Assl Angelo Maria Serusi, che ha deciso di sostituire i medici assenti al Pronto Soccorso con i colleghi messi a disposizione dalla società MST Group di Vicenza.

“Si tratta di professionisti che non possono far valere la specializzazione in medicina di urgenza e emergenza, indispensabile per poter operare in un pronto soccorso, e per questo impiegati finora per assistere unicamente i codici bianchi e verdi”, si afferma nel documento del Comitato, che segnala ancora: “Da aggiungere che i medici in affitto, contrariamente a quanto previsto dalla delibera di affidamento, si trovano ad operare senza neanche il coordinamento del direttore sanitario del presidio, Sergio Pili, decaduto dall’incarico e non ancora sostituito”.

Secondo il Comitato, “si tratta di un precedente pericoloso, perché potrebbe aprire la strada al ricorso a medici privi della richiesta specializzazione nei diversi servizi ospedalieri in difficoltà perchè con personale insufficiente a garantirne l’operatività”.

Sulla drammatica situazione del Pronto soccorso e del reparto di Medicina del San Martino, paralizzati dall’elevato numero di pazienti e dagli ormai tutti gli operatori positivi al coronavirus, o assenti per malattia, il Comitato ricorda: “Sono quasi due anni che urliamo insieme alla rabbia, la disperazione per un’assistenza pubblica che non funziona. Dapprima hanno cercato di sminuire con la frase di rito, va tutto bene, e oggi affermano la loro incapacità a risolvere i problemi”.

Da qui l’invito rivolto ai responsabili della sanità locali, regionali e nazionali: “Dimettetevi ! Abbiamo bisogno di persone che lavorino per i cittadini, che sappiano gestire per i cittadini i soldi del PNRR”.

Ma, dopo la chiusura temporanea del Pronto soccorso, preoccupa un’ulteriore e più grave ipotesi: “La paura del Comitato per il diritto alla salute circa la probabile chiusura dell’ospedale San Martino sta diventando realtà. In due anni abbiamo perso decine di sanitari che non sono mai stati sostituiti.”

Secondo il Comitato, il commissariamento della sanità sarda è “il solo modo perché si risolva la vergogna dei Pronto soccorso chiusi, dei reparti senza personale, di intere zone senza medico di base o di continuità assistenziale”. Nel frattempo, un invito per la nuova responsabile di Ares, Annamaria Tomasella: “Venga a Oristano e ci spieghi perché i nostri cittadini non hanno gli stessi diritti di chi vive in altre zone”.

Dal Comitato ancora la sollecitazione alla responsabile di Ares perchè “dia maggiore libertà decisionale, sia per i concorsi che per le selezioni, a chi conosce le difficoltà locali, e incentivi economicamente chi lavora in zone disagiate”.

Lunedì, 7 febbraio 2022

Grazie per aver letto questo articolo. Se vuoi commentarlo, accedi al sito o registrati qui sotto. Se, invece, vuoi inviarci un’informazione, una segnalazione, una foto o un video, puoi utilizzare il numero Whatsapp 331 480 03 92, o l’indirizzo email Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.