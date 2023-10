Comitati per la salute, 'basta disservizi ad Alghero' - Notizie

Sabato scorso sono scesi in piazza per protestare contro i disservizi del sistema sanitario, oggi i "Comitati spontanei per la difesa della salute" di Alghero scrivono una lettera all'assessore regionale della Sanità, Carlo Doria, e ai vertici di Asl e Aou...

Fonte: Ansa Sardegna