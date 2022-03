“Attraverso una serie di incontri mirati saranno raccolte le idee e desiderata dei cittadini”, conclude Sergio Vacca, “che saranno tradotti in azioni da candidare nei numeri bandi in corso di pubblicazione”.

“Si tratta di un bene di grande rilevanza per la nostra comunità, un attrattore turistico di valenza regionale”, prosegue il sindaco Vacca, “vogliamo coinvolgere tutta la comunità nella definizione di idee e strategie per la valorizzazione del nostro rilevante patrimonio ed è per questo che di concerto con l’Amministrazione e tutto il Consiglio Comunale abbiamo attivato dei momenti di confronto con l’intera comunità Milese”.

Prende il via questo pomeriggio a Milis il processo partecipativo per la valorizzazione del giardino storico del compendio di Villa Pernis – Vacca.

Fonte: Link Oristano

