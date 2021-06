Come utilizzare i fondi europei: la guida per gli enti locali scritta da una professionista oristanese Presentata durante un’iniziativa promossa dall’Ordine dei commercialisti

Una guida per gli enti locali (ma non solo) chiamati a breve a impegnare le tanto attese risorse del Recovery plan, il programma di investimenti promosso con fondi europei per assicurare un rilancio dell’economia, dopo i gravissimi danni causati dalla pandemia di coronavirus. La guida è stata presentata ieri a Oristano, nel corso di un’iniziativa di formazione promossa dall’Ordine provinciale dei commercialisti e degli esperti contabili e dedicata proprio ai fondi europei. A scriverla è stata Maria Carla Manca, presidente dell’Ancrel Oristano, l’Associazione dei revisori degli enti locali.

Originaria di Iglesias, ma da tempo trapiantata a Gonnoscodina, Manca ha dato alle stampe un testo molto interessante pubblicato dalla nota casa editrice Maggioli. Uno strumento che sicuramente agevolerà il lavoro di amministratori e tecnici, come hanno avuto modo di sottolineare Rosa Ricciardi, vice presidente dell’Ancrel nazionale, Giorgio Ibba, presidente dell’Ordine dei commercialisti di Oristano, e Remigio Sequi, consigliere nazionale dei commercialisti e responsabile nazionale dell’area economia enti locali dello stesso consiglio nazionale, intervenendo all’incontro che ha visto anche la partecipazione di Antonella Congiu, segretaria dell’Ancrel di Oristano e numerosi commercialisti e revisori dei conti della provincia di Oristano.

“Il libro nasce dall’esigenza di dotarsi di un primo strumento operativo per l’attuazione del recovery plan”, ha spiegato Maria Carla Manca.

“Grande attenzione per gli enti a partire dalla governance e di tutto il processo, volto all’importanza del rispetto sulla tempistica per l’attuazione e la realizzazione dei progetti finanziati dal recovery plan, a cui vanno ad aggiungersi i fondi europei derivanti dalla nuova programmazione 2021-2027”. Secondo Maria Carla Manca è importante “assumere consapevolezza sull’impatto del pnrr sulle attività dell’ente, e cogliere appieno questa sfida per realizzare nei prossimi anni questa grande opportunità di ripresa”.

“Il regolamento comunale sul recovery plan fa da cornice al sistema”.

Col libro vengono messi a disposizione anche tutti gli strumenti in file word per agevolare gli enti nell’applicazione delle importanti normative.

