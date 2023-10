Come si gestirà il litorale di Cabras? Incontro pubblico e osservazioni al Comune

Cabras

Tutti i portatori d’interesse sono invitati a partecipare

Un incontro pubblico per discutere il Piano di Utilizzo dei Litorali (PUL): in programma il 6 novembre alle 17,45 al centro polivalente di via Tharros di CAbras un momento di confronto con tutti i portatori d’interesse.

“Stiamo avviando una nuova ideazione e programmazione dei litorali all’insegna dell’erogazione di servizi per un turismo strutturato, accessibile e sostenibile. Si tratta di un momento decisionale importante che mette in atto una visione di prospettive per molti anni a venire”, afferma il Sindaco Andrea Abis.

“È giunto il momento della partecipazione pubblica alla proposta di PUL, al quale teniamo particolarmente”, aggiunge l’assessore ai Lavori Pubblici Enrico Giordano . “Durante l’incontro sarà nostra cura fornire una completa informazione sulle procedure delle valutazioni ambientali e gli elementi utili per la presentazione delle osservazioni”.

Intanto il periodo per la consegna dei moduli con le osservazioni è stato posticipato di un mese, con termine ultimo al 16 novembre 2023.

La documentazione può essere inviata al Comune di Cabras via PEC all’indirizzo: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o con consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo in Piazza Eleonora d’Arborea n. 1, al mattino dal lunedì al venerdì dalle ore 10,00 alle ore 12,00 e il pomeriggio il giovedì dalle ore 15,30 alle ore 17,00.

Per eventuali chiarimenti potrà essere contattato l’architetto Luca Ruiu nei giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 10:00 alle ore 12:00, presso l’ufficio tecnico – Via Dante Alighieri n.21 – 09072 Cabras – tel. 0783 397304.

Venerdì, 27 ottobre 2023