Oristano

Due giornate di corso on-line e in presenza, con osservazioni sul campo

Un corso per riconoscere i rapaci notturni: lo propone la sezione Sardegna dell’Afni, l’Associazione fotografi naturalisti italiani, insieme alla Lipu di Oristano.

Si tratta della prima iniziativa di questo tipo e si svolgerà venerdì 22 e sabato 23 aprile.

La prima giornata di lezione, in programma dalle 20.30 alle 23.30 circa, è prevista in videoconferenza; la seconda, dalle 17 alle 20, in presenza nella sede di Forestas ad Arborea, sulla strada 26 ovest. Nella stessa serata, dalle 20 circa, si terrà la lezione di ascolto e osservazione sul campo, all’interno della pineta litoranea.

“Le lezioni teoriche, da 9 ore, e quelle pratiche, da 3 ore”, spiega il referente Lipu Gabriele Pinna, “saranno a cura di Giovanni Pischedda, responsabile scientifico del progetto O.TU.S., e avranno come tema l’identificazione e il riconoscimento dei rapaci notturni presenti in Sardegna, anche sul campo”.

O.TU.S. è un progetto scientifico che ha come obiettivo la ricerca sulle principali specie di rapaci notturni e la loro tutela.

Per informazioni e iscrizioni si può inviare un messaggio alle caselle Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .