Come produrre formaggi di alta qualità: Neoneli lancia un corso sulla caseificazione

Neoneli

Presentazione domani sera a Casa Cultura

Un corso teorico-pratico di caseificazione artigianale, a cura del consulente e tecnico lattiero-caseario Bastianino Piredda: l’iniziativa sarà presentata a Neoneli domani, venerdì 3 novembre, alle 18 negli spazi di Casa Cultura. Sono invitati a partecipare all’incontro i pastori e tutte le persone interessate, sia di Neoneli che dei paesi vicini.

Il programma del corso prevede sei incontri, ciascuno della durata di tre-quattro ore. L’ultimo si terrà in un piccolo caseificio artigianale, ancora da individuare.

“Abbiamo inserito il corso nella programmazione di Casa Cultura perché riteniamo che il ‘saper fare’ del mondo pastorale faccia parte a pieno titolo della nostra cultura”, ha spiegato il sindaco di Neoneli, Salvatore Cau, “a esso sono ispirate pagine intere di letteratura, di arte e di musica. Le risorse legate alla terra sono imprescindibilmente una carta da giocare per mantenere vivi i nostri territori, cercare – in chiave moderna – di accrescere soprattutto nei giovani il richiamo della campagna e delle sue produzioni di qualità”.

“Diversi anni fa avevamo intrapreso un progetto articolato sulla viticoltura, con corsi, concorsi, convegni, seminari, visite alle principali cantine della Sardegna e da quest’anno anche della penisola”, ha proseguito Cau. “Eventi di vario genere, che accrescono nella comunità la consapevolezza sulle potenzialità del ‘paesaggio vitivinicolo’ inteso in senso lato. Ora, seguendo un percorso analogo, vorremmo fare altrettanto nel settore lattiero-caseario e in generale del ‘paesaggio pastorale’. Questo corso vuole essere il primo tassello di un ambizioso progetto che mira a promuovere le nostre carni e i nostri formaggi”.

“L’auspicio è che, come sta succedendo per il vino, anche per il settore pastorale si inneschi un processo che consenta la produzione e commercializzazione di formaggi di alta qualità”, ha concluso il sindaco di Neoneli.