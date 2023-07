Come iniziare a risparmiare in 3 mosse

Mettere da parte qualche risparmio per il futuro al fine di togliersi qualche sfizio, far fronte a spese improvvise o avere un capitale da investire può non sembrare più difficile di quanto in realtà non sia. Esistono in realtà metodi e strategie per riuscire ad accumulare piccoli capitali anche quando non si dispone di entrate particolarmente elevate.

Il primo passo da compiere consiste naturalmente nel riuscire ad avere entrate costanti da suddividere in spese fisse, spese variabili e, per l’appunto, risparmi. A questo punto si potrà decidere di mantenere il denaro sul classico conto corrente oppure di aprire un conto vincolato , ossia un conto deposito che consenta di far maturare interessi sul capitale depositato. In alternativa, si potrà optare per libretti di risparmio, piani di accumulo capitale, pensioni integrative e svariati altri prodotti finanziari di risparmio o di investimento.

In questo articolo vi spiegheremo come procedere per iniziare fin da subito a risparmiare piccole o grandi somme di denaro da destinare ai vostri obiettivi finanziari.

Il primo passo da compiere per iniziare subito a risparmiare consiste nel valutare in modo oggettivo tutte le entrate di cui si dispone, dallo stipendio fino a eventuali diritti d’autore, passando per affitti o qualsiasi altra tipologia di entrata.

Fatto questo, è necessario passare ad analizzare tutte le uscite, suddividendole in:

uscite non eliminabili , come l’affitto, le bollette, le rate di prestiti e finanziamenti, la spesa e via dicendo;

, come l’affitto, le bollette, le rate di prestiti e finanziamenti, la spesa e via dicendo; uscite superflue, come le cene al ristorante, i viaggi, gli acquisti compulsivi e molto altro ancora.

A questo punto, sottraendo le uscite dalle entrate si scoprirà immediatamente quanto, in questo momento e senza applicare alcuna modifica alla propria gestione finanziaria personale, si potrebbe riuscire a mettere da parte mensilmente.

Nel caso in cui il risultato non fosse particolarmente soddisfacente, sarà necessario apportare alcune modifiche.

Sebbene non siano depennabili dalla lista delle uscite, le spese non eliminabili possono essere riviste al fine di ridurne i costi.

Per fare solo qualche esempio, sarà possibile ridurre le uscite di luce e gas cambiando fornitore, individuando un’offerta più vantaggiosa e riducendo i consumi, mentre per quanto riguarda i prestiti sarà possibile ridurre le rate ricorrendo alla rinegoziazione, alla surroga o al consolidamento.

Le strategie per imparare a risparmiare certo non mancano; ne esistono addirittura alcune davvero famose e collaudate, come quella del 50/30/20, consistente nel destinare la metà delle proprie entrate mensili alle spese fisse, il 30 percento a quelle superflue e la parte restante ai risparmi, oppure quella delle 24 ore.

Quest’ultima tecnica, perfetta per chi è solito effettuare acquisti compulsivi presso negozi fisici oppure online, prevede che si attendano 24 ore prima di effettuare un acquisto il cui importo superi l’uno percento del reddito annuo netto percepito. Se, trascorso il tempo indicato, si sarà ancora convinti di voler effettuare l’acquisto, si può procedere; in caso contrario, la somma non spesa potrà essere messa da parte.

Giovedì, 27 luglio 2023