Come distinguere i funghi commestibili da quelli velenosi? Lo spiega l’Asl in un video

Oristano

Consigli utili e informazioni sull’importante attività dell’ispettorato micologico

Come distinguere le specie commestibili da quelle velenose? Come e dove possono essere portati i funghi raccolti nei boschi e nelle campagne per un controllo che elimini ogni dubbio? Consigli e informazioni sono raccolti in un video realizzato dall’ufficio stampa della Asl 5 e dall’Ispettorato micologico dell’Azienda sanitaria oristanese, diretto dal dottor Mario Piras, dirigente delle Professioni sanitarie – Area della prevenzione.

Le prossime prime piogge farnno spuntare porcini e prataioli anche nei boschi dell’Oristanese. “Raccogliete funghi”, esordisce il dottor Piras, “ma se non li conoscete bene evitate di cucinarli e consumarli in maniera avventata. Fateli controllare dal nostro Ispettorato micologico, rivolgetevi a noi per qualsiasi dubbio”.

Il video-tutorial è stato pubblicato sul sito www.asl5oristano.it e sul canale YouTube “Asl Oristano”. I due ispettori micologi del Servizio Igiene, alimenti e autrizione della Asl 5, Luciano Delussu e Laura Sgarra, forniscono consigli e notizie importanti per gli appassionati. Delussu si sofferma su indicazioni di carattere generale: “Mai affidarsi a esperti improvvisati, fate controllare i funghi dagli ispettorati micologici presenti in tutte le Asl sarde”. Ancora: “I funghi, prima di essere consumati, devono essere ben cotti, e comunque non somministrarli e bambini e donne in stato di gravidanza”.

Laura Sgarra si concentra invece sulle modalità di raccolta dei funghi e su come devono essere presentati agli uffici dell’Ispettorato micologico della Asl 5 per i controlli. “I funghi raccolti”, dice Sgarra, “vanno sistemati in cestini e non dentro buste di plastica. Una volta arrivati a casa, se dovete poi farli controllare dall’ispettore micologo, è meglio avvolgerli in fogli di carta e tenerli in frigorifero, per poi portarli alla Asl al massimo entro il giorno successivo”.

Si possono portare i funghi all’Ispettorato micologico della Asl 5, in via Carducci 42, il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 12 alle 13, previo appuntamento telefonico ai numeri 0783.317721 – 317005.

Nel caso in cui qualcuno dovesse ricorrere al pronto soccorso per una possibile intossicazione, esiste un servizio di reperibilità degli uffici: un ispettore micologo si recherà al Pronto soccorso per supportare il personale sanitario nell’assistenza al paziente, nella speranza che sia disponibile un campione dei funghi sospetti.

Martedì, 10 ottobre 2023