Come difendersi dalle truffe? A Solarussa lo spiegano i carabinieri

Solarussa

A Casa Sanna un incontro per gli anziani impegna i militari della caserma del paese

Un incontro anti-truffa è in programma mercoledì prossimo a Solarussa. Saranno i carabinieri a fornire agli anziani del paese le raccomandazioni utili su come individuare i casi sospetti e suggerire le azioni da intraprendere per non cadere vittima di truffe.

L’appuntamento è fissato per le 17, nella sala conferenze di Casa Sanna.

L’iniziativa, organizzata dalla caserma dei carabinieri di Solarussa, guidata dal comandante Stefano Crispo, è sostenuta dal Comune.

Nelle scorse settimane simili iniziative sono state svolte in altri centri della provincia di Oristano, promosse dalle compagnie dei carabinieri di Oristano, Mogoro e Ghilarza. Lo scorso 26 gennaio l’incontro anti-truffa si era svolto a Ghilarza. E nel mese di dicembre a Milis, Zeddiani, San Vero Milis, Seneghe e Siamaggiore.

Gli incontri con la popolazione anziana si inseriscono nella iniziativa promossa dal Comando provinciale di Oristano e legata alla campagna nazionale in difesa delle fasce più deboli della popolazione. Una pagina di consigli contro le truffe è a disposizione sul sito carabinieri.it.

Lunedì, 6 febbraio 2023