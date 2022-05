Ieri a Villasor, i carabinieri della locale Stazione coadiuvati dai colleghi del Radiomobile della Compagnia di Sanluri hanno tratto in arresto un 43enne del luogo, operaio, con precedenti di polizia. L’uomo è stato anche sottoposto a perquisizione domiciliare con esito negativo. La misura è stata adottata in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Corte d’Appello di Cagliari. Al termine della notifica per la misura e della redazione dei verbali relativi a quanto avvenuto, l’uomo è stato trasferito nel carcere di Uta dove dovrà scontare la pena di oltre 2 anni di reclusione, secondo i contenuti della sentenza di condanna a suo carico. I reati per i quali è stato sanzionato sono quelli di coltivazione e produzione di stupefacenti: canapa indiana prodotta in piantagioni a Villasor e scoperte dai carabinieri del NORM di Iglesias nell’ambito di una loro indagine nel 2008. L’uomo aveva avuto una condanna a 8 anni di reclusione in primo grado. L’ultima sentenza è quella definitiva, pronunciata dalla Corte di Cassazione.

