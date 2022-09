Coltivazione e detenzione di marijuana, 48enne denunciato a Pauli Arbarei.

Ieri a Pauli Arbarei i carabinieri della Stazione di Villamar hanno denunciato per coltivazione e detenzione illecita di sostanze stupefacenti, un quarantottenne del luogo, disoccupato, noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato controllato nelle vicinanze della propria abitazione, nell’ambito di un servizio perlustrativo dei militari e li ha subito fatti insospettire per il proprio atteggiamento sfuggente. Sottoposto a perquisizione personale e domiciliare, è stato trovato in possesso di 10 grammi di marijuana in infiorescenze essiccate, di una pianta di canapa indiana coltivata in vaso, dell’altezza di un metro con infiorescenze, e di materiale vario per il confezionamento dello stupefacente in dosi. Quanto rinvenuto è stato sottoposto a sequestro e verrà custodito in attesa di deposito presso i competenti uffici della Procura della Repubblica di Cagliari.

L'articolo Coltivazione e detenzione di marijuana, 48enne denunciato a Pauli Arbarei proviene da Casteddu On line.