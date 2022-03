Sono in corso gli accertamenti ed indagini al fine di individuare eventuali complici, non escludendo che il giovane possa essere il responsabile di altri episodi criminosi commessi di recente.

In una borsa sono stati rinvenuti numerosi documenti di identità e carte di credito. Le immediate indagini hanno quindi consentito di stabilire che le carte di identità e le carte di credito erano state rubate le settimane scorse dall’interno di uffici pubblici, abitazioni, strutture sanitarie e dalle auto in sosta nel quartiere di viale Sant’Avendrace a Cagliari.

