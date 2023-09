Coltivazione con oltre tremila piante di canapa indiana, arrestato un giovane studente – Video

Arborea

Operazione dei carabinieri

Una piantagione di oltre tremila piante di canapa indiana è stata scoperta ad Arborea dai carabinieri di Cagliari e Oristano. Un giovane che la coltivava è stato arrestato.

I militari hanno individuato il terreno di circa un ettaro che non sembrava essere coltivato a mais come la gran parte degli appezzamenti circostanti. Le verifiche, anche di carattere tecnico, effettuate con lo Squadrone Eliportato Carabinieri “Cacciatori di Sardegna” di Abbasanta ed il RIS di Cagliari, hanno consentito di verificare dapprima come non si trattasse di semplice canapa da fibra, utilizzabile per finalità lecite, ma di canapa da droga. Da qui il blitz dei carabinieri coordinati dal procuratore della Repubblica di Oristano Paolo De Falco.

In manette è finito un diciottenne, studente di Arborea, sorpreso ad armeggiare con l’impianto di irrigazione che serviva la piantagione. Gli è stata contestata la coltivazione e produzione, nonché la detenzione illecita ai fini di spaccio di marijuana.

Le piante sono quasi 3.300. Si tratta di una varietà di canapa che non raggiunge grandi altezze, ma ad alto tenore di delta-9-THC.

L’intervento è stato poi esteso ad un capannone di proprietà e in uso alla famiglia del giovane, poco distante dal sito agricolo interessato, dove sono stati rinvenuti ulteriori 80 kg di marijuana già essiccata, nonché fertilizzanti e fitofarmaci necessari a migliorare la coltivazione.

La piantagione è stata campionata secondo le linee guida del RIS di Cagliari che ha effettuato le prime analisi. Il tenore di THC è risultato pari a 3, 33%, ben oltre il limite comunitario massimo consentito dello 0,2 %.

Dopo il campionamento le piante sono state tagliate e ridotte in rotoballe, che saranno distrutte al termine dei necessari adempimenti giudiziari.

Sono in corso ulteriori accertamenti volti ad individuare eventuali, altri responsabili della coltivazione.

L’operazione costituisce uno dei più rilevanti sequestri compiuti sul territorio regionale. La commercializzazione del prodotto si stima avrebbe reso ai soli grossisti centinaia di migliaia di euro.

Nella selezione genetica delle piante, informa una nota dei carabinieri, la tendenza, com’è stato accertato dal RIS, è quella di privilegiare specie a fusto sempre più basso che si caratterizzano per essere più folte, con un tenore di principio attivo molto più alto e meno individuabili dalle forze di polizia.