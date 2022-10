Coltivazione con 2mila piante di marijuana, 19enne nei guai - Sardegna

(ANSA) - SILIGO, 10 OTT - Un 19enne di Siligo è stato denuciato dai carabinieiri di Bonorva dopo che nella campagna dove il giovane abita con la famiglia, è stata scoperta una coltivazione di 2.206 piante di marijuana che sono state estirpate e sequestrate..

I militari, coadiuvati dallo Squadrone dei Cacciatori d Sardegna e dal distaccamento dei carabinieri forestali di Alghero, hanno verificato la non tracciabilità delle piante e appurato la natura illegale della piantagione. Dagli accertamenti qualitativi effettuati dal Ris di Cagliari su alcuni campioni, è emerso che la canapa presentava una percentuale di Thc del 18% circa.

Nella perquisizione della casa sono state trovate diverse infiorescenze già lavorate e pronte per la vendita.

Inoltre i militari hanno costatato che l'intera piantagione era alimentata da acqua proveniente da un allaccio abusivo creato direttamente sulla condotta idrica principale. Per questo, con l'accusa di furto aggravato, è stato denunciato anche il padre del 19enne. (ANSA).



RIPRODUZIONE RISERVATA © Copyright ANSA Ottieni il codice embed

Fonte: Ansa Sardegna