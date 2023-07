Coltellate a Serramanna: una lite per futili motivi nei campi sfocia nel sangue

Serramanna – Lite per futili motivi, un cinquantenne è stato accoltellato all’addome da un settantenne questa mattina nell’agro del paese. Il grave fatto di cronaca è avvenuto intorno alle 7,30 nella zona della fontana pubblica. Da quanto si è appreso sinora, A.S., impegnato a lavorare nei campi, è stato raggiunto da L.T., entrambi di Serramanna, che, in seguito a una discussione verbale, avrebbe estratto un coltello a serramanico, che aveva con se, e con il quale avrebbe ferito il cinquantenne. Sul fatto indagano le forze dell’ordine locali che sono intervenute subito sul posto.