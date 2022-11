Colpo grosso a Cagliari, rubato uno scanner dentistico in pieno giorno: “Vale 37mila euro”

Uno scanner intraorale del valore di 37mila euro è stato rubato in pieno giorno a Cagliari, in via Genneruxi. Un furto molto salato, l’apparecchio era custodito in una valigetta che la proprietaria, la dentista Sara Proietti, aveva messo sopra i sedili posteriori della sua Renault Capture. I malviventi sono stati molto lesti: “Avevo chiuso l’auto, sono riusciti a forzare una delle portiere in appena un quarto d’ora. Stavo trasportando del materiale nello studio, quando sono tornata alla macchina era troppo tardi”. Lo scanner è composto da una piccola telecamera e da uno schermo abbastanza grande, e viene utilizzato per prendere le impronte dei denti ai pazienti. Non è sicuramente un oggetto che si può piazzare facilmente sul mercato, chi potrebbe acquistarlo è solo un dentista o un odontoiatra, la scelta non è certamente vasta: “Il valore economico è altissimo, se i ladri hanno scoperto di cosa si tratta possono piazzarlo in un mercato molto ristretto, quello dei miei colleghi”. Telecamere in zona? “Nemmeno una”. Denuncia alle forze dell’ordine? “Già fatta, sperando sia utile”. La dottoressa è preoccupata e lancia un appello: “Mi hanno rubato un trolley contenente un dispositivo medicale. Se per caso doveste vederlo per strada o in vendita vi prego di contattarmi a questo numero:+3939299123. Se i malviventi dovessero accenderlo riuscirei a rintracciarli perchè l’apparecchio è collegato a un’app nella quale ci sono i miei dati”.