Bosa

Si riapre il caso dopo i primi riscontri medici. In corso altri accertamenti

Si apre un giallo sulla morte di Fabrizio Passerò, l’allevatore di 48 anni, il cui corpo privo di vita è stato trovato stamane a Bosa, in un corridoio che separa la palazzina dove si trova la sua abitazione con quella limitrofa, lungo la via Alghero.

Secondo i primi riscontri medici avvenuti in tarda mattinata le ferite al volto non sarebbero compatibili con quelle di un’arma da fuoco, come in un primo tempo era stato ipotizzato.

Sul posto stanno operando i carabinieri del Ris.

Gli esperti militari sono impegnati da alcune ore nei rilievi scientifici su quello che era stato subito rubricato come un omicidio, il secondo in appena 48 ore nella provincia di Oristano, dopo il precedente dell’allevatore Tonino Porcu, di 78 anni, ucciso bella sua abitazione di Ghilarza e scoperto l’altro ieri.

L’autopsia sul corpo di Fabrizio Passerò, a questo punto, dovrebbe consentire di sciogliere i dubbi.

A Bosa la vicenda ha destato grande commozione. Fabrizio Passerò, celibe, era laureato in geologia, ma non aveva mai esercitato la professione, dedicandosi all’allevamento, attività in cui è impegnata la sua famiglia originaria di Montresta.