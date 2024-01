Teulada

Un altro è stato trovato esamine, dopo essere caduto in un canale

Un cacciatore, Massimiliano Sabiu, di 59 anni, è morto questo pomeriggio, dopo essere stato ferito da una fucilata esplosa per errore da un compagno.

L’incidente di caccia è avvenuto introno alle 16.30 sui monti di Is Cannoneris, in territorio di Teulada.

Il cinquantanovenne, di Giba, si trovava con una compagnia di circa 20 persone, quando è stato raggiunto al fianco e alla spalla da un colpo, partito dal fucile di D.V., di 39 anni.

I compagni di battuta hanno immediatamente chiamato i i soccorsi, ma per Sabiu non c’era più niente da fare: il proiettile aveva lesionato gli organi interni.

L’arma dal quale è partito il colpo è stata sequestrata.

È grave, invece, un giovane cacciatore di 24 anni, precipitato in un canale, a Villa San Pietro, in località Is Canargius.

I compagni lo hanno trovato già privo di sensi, sul fondo del canale, vicino a una roccia.

Sul posto è atterrato un elicottero dell’Areus, che ha trasportato d’urgenza il ragazzo al Brotzu.

Domenica, 14 gennaio 2024