Incidente in mare questa mattina, attorno alle 11, nelle acque antistanti Tavolara, in Gallura. Un bagnante è stato ferito dall'elica di un gommone che lo ha colpito mentre nuotava davanti a Cala Finanza, nel territorio di Loiri Porto San Paolo, poco distante dalla spiaggia di Porto Taverna. L'uomo, un italiano di circa 30 anni, ha riportato delle ferite da taglio sulla coscia della gamba sinistra ed è stato subito soccorso e trasportato dal 118 all'ospedale di Olbia. Non sarebbe in pericolo di vita.

Il diportista, anch'egli italiano, non si è fermato a prestare soccorso ma è stato rintracciato successivamente dagli uomini della Capitaneria di Porto di Olbia che ora stanno coordinando le indagini e hanno informato la magistratura per le contestazioni penali che verranno fatte nei confronti di chi manovrava il natante al momento dell'impatto.



