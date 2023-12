Colpisce un’auto in sosta e si schianta su un muro, ubriaco denunciato a Guamaggiore.

I carabinieri della Stazione di Guasila e i colleghi del Radiomobile di Sanluri, hanno denunciato ieri a Guamaggiore, per guida in stato di ebbrezza, un trentanovenne marocchino, commerciante di rottami, già noto per precedenti. Mentre si trovava alla guida di una Ford Transit, l’uomo si è scontrato con un’auto regolarmente parcheggiata, colpendola sull’intera fiancata sinistra. Poi il furgone ha terminato la corsa contro il muro di un’abitazione, danneggiandolo. Immediati accertamenti etilometrici hanno determinato la positività del marocchino per un alcolemia di 1,96 grammi per litro, circa quattro volte il massimo consentito. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e affidato in custodia al proprietario che è comunque rimasto illeso. Gli sono state sequestrate patente e carta di circolazione.