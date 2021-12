Colpisce il muro con l’auto e danneggia una tubazione: paura a Maracalagonis per una perdita di gas

Maracalagonis, fuga di gas a seguito di un incidente stradale. Intervengono i Vigili del Fuoco per mettere in sicurezza l’area.

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando alle 6 di questa mattina per una grossa fuga di gas in via Dante a Maracalagonis a seguito di un incidente stradale. Per cause ancora da accertare un veicolo ha colpito il muro perimetrale di un’abitazione danneggiando una tubazione del gas ed una cassetta di derivazione dell’energia elettrica.

Gli operatori dei Vigili del Fuoco giunti sul posto hanno delimitato l’area, interrotta la viabilità stradale e provveduto a bloccare la fuoriuscita del gas, e all’arrivo dei tecnici, garantito la sicurezza delle operazioni di ripristino della tubazione.

Sul posto è intervenuta anche una squadra dell’Enel per la sostituzione della cassetta stradale dell’energia elettrica.

Il veicolo che ha causato l’incidente al momento dell’arrivo dei Vigili del Fuoco non si trovava sul posto.