Assemini

I carabinieri lo hanno rintracciato in poche ore

Prima un’accesa discussione, poi durante la notte una vendetta che sa anche di avvertimento all’anziano rivale: quattro colpi di pistola sparati contro il cancello dell’abitazione di un pensionato di 75 anni, ad Assemini.

Ma alle prima luci dell’alba i carabinieri della compagnia di Cagliari avevano già risolto il caso: l’arrestato è un giovane di 24 anni, anche lui di Assemini, con diversi precedenti. Dovrà rispondere di detenzione e porto abusivo di arma da fuoco e danneggiamento aggravato dall’uso di un’arma.

L’episodio era avvenuto poco prima delle 22,30 in via Tevere. Ricevuta una chiamata al 118, i carabinieri hanno raggiunto l’abitazione del pensionato, accertando che qualcuno aveva fatto il tiro al bersaglio contro il cancello in ferro: sono stati recuperati e sequestrati tre dei quattro proiettili.

Le indagini proseguite nella notte hanno permesso ai militari di individuare ed arrestare il presunto responsabile della sparatoria, che in giornata dovrebbe comparire in Tribunale a Cagliari per l’udienza di convalida.

Sabato, 12 marzo 2022

