Colori, maschere e una cascata di coriandoli: è partito Su Marrulleri 2023 – Le foto

La sfilata del Carnevale dei bambini a Marrubiu

Marrubiu

Prima giornata dedicata al Carnevale dei bambini

Una Marrubiu inondata dai colori di migliaia di coriandoli quella di ieri, con l’avvio ufficiale della 43ª edizione de Su Marrulleri.

Protagonisti assoluti i bambini, che al seguito della maschera simbolo dell’evento hanno sfilato per le vie del paese fino alla palestra di via Tirso.

Qui era in programma la premiazione del concorso “Colorati&Connessi”, per il gruppo mascherato più numeroso, più colorato e il più chiassoso: in palio pizzette, gelati e e altri dolci.

Tra musica, fritture e balli in maschera, una serata di divertimento per tutte le età.

Venerdì, 17 febbraio 2023

