Collegamento alla nuova condotta idrica, qualche disagio a Porto Alabe

Tresnuraghes

Venerdì i lavori nella zona di via dei Lentischi

Venerdì 10 febbraio i tecnici di Abbanoa saranno al lavoro a Porto Alabe per eseguire i collegamenti a monte e a valle del nuovo tratto di condotta realizzato in via dei Lentischi.

Durante le operazioni, che saranno eseguite tra le 10,15 e le 15, si verificheranno cali di pressione e temporanee interruzioni della distribuzione dell’acqua alle utenze lungo quella strada.

Alla ripresa del servizio l’acqua potrebbe essere temporaneamente torbida.

Superata la fase di riavvio, qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040, attivo 24 ore su 24.

Mercoledì, 8 febbraio 2023