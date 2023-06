Collaborazioni professionali tra donne: a Cagliari Amalia Ercoli Finzi, prima ingegnera aerospaziale italiana

Le collaborazioni creative al femminile sono il tema della due giorni organizzata da AIDIA, l’Associazione Italiana Donne Ingegneri e Architetti, che si svolgerà a Cagliari venerdì 16 e sabato 17 giugno. Se la giornata di sabato sarà dedicata all’Assemblea Nazionale dell’associazione, il giorno prima, venerdì 16 dalle 10, la sezione provinciale di Cagliari, con in testa la presidente Noemi Migliavacca (anche consigliera del Direttivo Nazionale), ha organizzato un momento di confronto, un convegno aperto al pubblico, nell’Aula consiliare del Palazzo Bacaredda.

Ospite d’eccezione la scienziata e prima ingegnera aerospaziale in Italia, Amalia Ercoli Finzi, Ambasciatrice AIDIA nel mondo, di cui è stata anche presidente nel 2019-2020.

«Da sempre, il primo obiettivo dell’associazione è quello di far conoscere il nostro lavoro e di promuovere una rete nazionale e internazionale di relazioni per favorire il confronto delle idee e delle esperienze con la finalità di migliorare le competenze tecniche e fornire alla società un contributo qualitativo» spiega Migliavacca.

Le collaborazioni al femminile si concretizzano per l’occasione anche nel coinvolgimento da parte di AIDIA di un’altra importante associazione italiana, AIDDA, che raggruppa imprenditrici e donne dirigenti d’azienda.

La giornata di venerdì si dividerà in due momenti: il convegno, la mattina, durante il quale ci saranno gli interventi di professioniste e professionisti che svilupperanno, ognuno a suo modo, il tema delle Sinergie al femminile. Prima della conclusione dei lavori affidata alla presidente nazionale AIDIA Donatella Cristiano, ci saranno gli interventi dell’arch.Tatiana Kirova e dell’ing. Maria Sias per un dialogo in sinergia tra un’architetta e un’ingegnera.

Nel pomeriggio, una delegazione di circa 30 architette e ingegnere accompagneranno Ercoli Finzi a scoprire il Sardinia Radio Telescope di San Basilio. La visita è organizzata in collaborazione con l’INAF, Istituto Nazionale di Astrofisica.