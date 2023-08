Coldiretti Oristano ha un nuovo presidente. Eletto Paolo Corrias

Oristano

Succede a Giovanni Murru

Paolo Corrias, 42 anni di Terralba, è il nuovo presidente di Coldiretti Oristano. È stato eletto questa mattina dall’assemblea provinciale composta da 46 presidenti di sezione e i rappresentanti di Coldiretti Giovani, Donne e Pensionati. All’assemblea erano presenti anche il presidente regionale Battista Cualbu e il direttore provinciale Emanuele Spanò.

Corrias – titolare di una società agricola specializzata in coltivazione di ortaggi da foglia per I e IV gamma con sede a Marrubiu – succede a Giovanni Murru, alla guida di Coldiretti Oristano dal 2017, che resterà nel Consiglio direttivo dell’associazione. Sono stati confermati i vicepresidenti Giancarlo Capraro e Giovanni Ferrari.

“In questi anni ho visto crescere tanto Coldiretti Oristano”, ha sottolineato il nuovo presidente Paolo Corrias, “confidando nell’aiuto di tutti i dirigenti che mi onoro di rappresentare, guiderò il nuovo direttivo sulla strada già tracciata, lavorando tutti assieme nell’interesse di tutti i comparti agricoli e zootecnici della nostra provincia. Cambiamenti climatici, un’economia in continua evoluzione, le problematiche del mondo del lavoro, sono solo alcuni punti che dovremo affrontare nei prossimi cinque anni. Ringrazio l’assemblea provinciale per la fiducia accordatami e ringrazio chi mi ha preceduto per il lavoro svolto che cercheremo di valorizzare con il massimo impegno”.

“Sono stati sei anni e mezzo vissuti intensamente, caratterizzati anche da momenti sindacali complessi nei quali ho cercato di rappresentare al meglio le istanze e la visione del nostro territorio”, ha dichiarato Giovanni Murru prima di lasciare il testimone al nuovo presidente. “Per me è stato un onore essere il rappresentante del nostro sistema produttivo caratterizzato da un territorio unico in quanto la nostra provincia annovera una molteplicità di settori agricoli e zootecnici con vere e proprie eccellenze riconosciute sul panorama nazionale, costruito coi sacrifici e la lungimiranza di intere generazioni e del quale dobbiamo essere orgogliosi. La cosa che mi sta più a cuore è la squadra che ho guidato in questi anni: dirigenti appassionati e imprenditori eccellenti che hanno visione di sviluppo futuro per le proprie aziende e che sanno immaginare un grande sviluppo per il nostro sistema. Ringrazio tutti i presidenti di sezione che sei anni fa mi hanno dato l’opportunità di essere il loro rappresentante, tutti i soci che non mi hanno fatto mai mancare il loro appoggio in questi anni e naturalmente tutta la struttura Coldiretti provinciale e regionale che mi ha sempre sostenuto. Infine un ringraziamento speciale lo dedico alla mia famiglia che mi ha sempre supportato e sostenuto in questo percorso”.